Hızla kilo verdiren kabak detoksu tarifi

Düşük kalorisi, içerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği ile kabak, yaz aylarında fit ve zinde kalmak için vazgeçilmez bir besin

Düşük kalorisi, içerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği ile kabak, yaz aylarında fit ve zinde kalmak için vazgeçilmez bir besin. Doğru bir beslenme planı ile tüketilen kabak, hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olmanın yanı sıra vücuda enerji sağlıyor; cilt, kalp ve göz sağlığını koruyor. Twitter

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Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, sağlıklı bir şekilde yağ yakmayı sağlayan kabak detoksu ve kabağın faydaları hakkında bilgi verdi. Kabak, sağlıklı ve formda kalmayı sağlayan mucize besinlerden biridir. Dışı kalın kabuklu, içi ise yumuşak bir yapıya sahip olan kabak; A-B1-C-E-K vitaminleri, magnezyum, demir, bakır başta olmak üzere karonten alfa, karoten beta, mineraller açısından oldukça zengindir. Twitter

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