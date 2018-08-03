Hızla kilo verdiren kabak detoksu tarifi

Düşük kalorisi, içerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği ile kabak, yaz aylarında fit ve zinde kalmak için vazgeçilmez bir besin

Hızla kilo verdiren kabak detoksu tarifi

Düşük kalorisi, içerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği ile kabak, yaz aylarında fit ve zinde kalmak için vazgeçilmez bir besin. Doğru bir beslenme planı ile tüketilen kabak, hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olmanın yanı sıra vücuda enerji sağlıyor; cilt, kalp ve göz sağlığını koruyor.

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Hızla kilo verdiren kabak detoksu tarifi

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, sağlıklı bir şekilde yağ yakmayı sağlayan kabak detoksu ve kabağın faydaları hakkında bilgi verdi. Kabak, sağlıklı ve formda kalmayı sağlayan mucize besinlerden biridir. Dışı kalın kabuklu, içi ise yumuşak bir yapıya sahip olan kabak; A-B1-C-E-K vitaminleri, magnezyum, demir, bakır başta olmak üzere karonten alfa, karoten beta, mineraller açısından oldukça zengindir.

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Hızla kilo verdiren kabak detoksu tarifi

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Hızla kilo verdiren kabak detoksu tarifi

Genellikle hafif de olsa pişirilerek tüketilen kabağın 100 gramı oldukça düşük denilebilen 45 kalori içermektedir. Lifli bir besin olan kabağın tüm bu özellikleri sadece kilo vermek için değil kalp, göz, cilt sağlığını korumak için de önem arz ediyor.

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