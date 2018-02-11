Hızır orucu rüyası nasıl ve ne zaman görülür?

Hızır orucu 2018 ne zaman, Hızır orucu rüyası nedir, nasıl görülür ve hızır orucu rüyasını kimler görebilir soruları merak edilmeye başladı. Başta Aleviler olmak üzere Şia ve Alevi inancına sahip olan vatandaşların tuttuğu Hızır Orucu nedir ve nasıl tutulur?Hızır Orucu” günleri hakkında 2 farklı görüş var. Bazı yörelere 9, 10 ve 11 Şubat, bazı yörelerde de 13, 14, 15 Şubat tarihlerinde üçer gün tutulan Hızır Orucu, bazı yörelerde ise yedi gün tutulur.

Hızır Orucu rüyası nedir ve nasıl görülür? Hızır Orucu ile ilgili detaylar internethaber'de.

1 Şubat tarihinden itibaren Hızır ayına giriyoruz. Başta Aleviler olmaz üzere Alevi ve Şia inancına sahip vatandaşların tuttuğu hızır orucu başlıyor. Hızır Peygambere adanmış olan Hızır Orucu, alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Toplamda 3 gün süren ibadet,

bugün oldukça geniş bir coğrafyada bilinirliğini sürdürmektedir. Peki Hızır Orucu nedir? Hızır ayı ne zaman gelir?

HIZIR ORUCU TUTULMA TARİHİ: Hızır Orucu” günleri hakkında 2 farklı görüş var. Bazı yörelere 9, 10 ve 11 Şubat, bazı yörelerde de 13, 14, 15 Şubat tarihlerinde üçer gün tutulan Hızır Orucu, bazı yörelerde ise yedi gün tutulur.

HIZIR ORUCU NEDİR: Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulmuş, halk feryat edip Yetiş ya Hızır, Bizi Kurtar diyerek dua etmişler. Allah tarafından duaları kabul olunur ve fırtına diner. İşte o zaman yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adanmışlar. Bu oruç o günden, bu güne kadar önemini hiç kaybetmeden tutula gelmiştir ki, yüce Allah insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olsun. Hızır orucu eski (Rumi) takvime göre 31 Ocak-2 Şubat arası 3 gün tutulurdu.

HZ. HIZIR İNANCI: Tasavvufçulara göre Hz. Musa zahir ilmini, Hz. Hızır da Batın ilmini (Hakikat) temsil eder. Dört kapının son halkası hakikattir. Hz. Hızır Allah tarafından sunulup, kalbe yerleştirilen Ledün İlmini Hz. Musa’ya vermekle ona mürşitlik etmiştir.

Ledün İlmi: Tanrısal gizleri ve gerçekleri kavramaya çalıştığı bilgidir.

Hz. Musa, peygamber olmasına rağmen, Allah dostu olan bir kul olan Hızır’ın bildiklerini bilmiyordu. Burada ilmi sınırsız olduğu, bilinmeyen çok şeyin varlığı ispatlanıyor.

HIZIR ORUCU RÜYASI NEDİR NASIL GÖRÜLÜR: 3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir. Kimseye söylenmemesi durumunda daha iyi olduğu söyleniyor. 3. günün sonunda su içmeden yatarken niyet edilip yatılırsa rüyada size biri su verecek. İşte o su veren kişi sizin evleneceğiniz kişidir.

HIZIR ORUCU DUASI: Oruca başlarken niyet, sonlandırırken ise açma gülbangı okunur:

"Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkında, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucu tutmaya niyet ettim.

Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."