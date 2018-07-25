Hizbullah'tan AK Parti'ye uyarı: Akıllı olun

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hüda-Par'ın yayın organı Doğru Haber’de yazan, Hizbullah’ın önde gelen isimlerinden Mehmed Göktaş, hükümeti uyardı. Mehmed Göktaş, “Akıllı olun!” başlıklı bugünkü yazısında, cemaat ve tarikatlara müdahale edilmesi durumunda kaos ve kargaşa olacağını öne sürerek AK Parti iktidarına uyarıda bulundu.

Mehmed Göktaş’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Senin dolara ve piyasaya müdahalen nasıl ki bir anlam ifade etmiyor ve tam aksi tesir oluşturuyorsa, cemaatlere, tarikatlara müdahalen de aynı şekilde aksi tesir edeceği gibi en azından piyasalardaki bozulma gibi sosyal hayatta kaos ve kargaşalara sebep olacaktır unutma.

Devlet olarak bırak ve birazcık uzaktan izle, biraz uzaktan denetle. Denetle derken seni ilgilendiren, gerçekten senin güvenliğini ilgilendiren çizgiyi aştığında denetle, müdahil ol.

Hiç bir İslami konuya, ulemanın kendi arasında çözeceği hiç bir meseleye burnunu sokma, özellikle taraf olma, taraflardan hiç birinin gömleğini giyme, giyeceksen adalet gömleğini giy.

Hatta devlet isabetli olduğunu yakînen bildiği bir konuda bile taraf olmamalıdır. Çünkü bu şekilde haklı ve isabetli tarafa zarar verir. Nitekim geçmişte hep böyle olmuştur.