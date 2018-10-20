Hız sınırını aşan sürücülere ceza, ojeli parmaklardan

Türkiye’nin tek kadın gezici ve sabit radar görevlisi Zehra Büyükadam, hız konusunda radarın her an kayıtta olduğunu ve kimseye taviz vermediğini dile getirdi.

Hız sınırını aşan sürücülere ceza, ojeli parmaklardan

Antalya’da kendisini gibi polis memuruyla evli 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Zehra Büyükadam Türkiye’nin tek gezici ve sabit radar görevini aktif olarak tek başına yapıyor. Kendisini fark eden sürücülerin şaşkınlığını gizleyemediği Büyükadam’ın, hayat ve başarı hikayesi de tüm kadınlara örnek oluyor.

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Hız sınırını aşan sürücülere ceza, ojeli parmaklardan

POLİS OLMAK İÇİN OKULUNU BIRAKTI: Babası gibi polis olabilmek için üniversiteyi bırakan Büyükadam, 1999 senesi haziran ayında hayallerindeki mesleğine ilk olarak Kütahya’da başladı. Buradaki emniyet yurdunda bir yıl kadar çalışan Büyükadam, ardından kendisi gibi bir polis memuruyla evlendi ve eşinin atamasıyla birlikte Batman’da 4 yıl boyunca çalıştı. Büyükadam, ilk trafik görevine ise 2004 yılında Antalya’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde başladı, 2011 yılına kadar da evrak işleri ve yaya devriye görevlerinde bulundu.

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Hız sınırını aşan sürücülere ceza, ojeli parmaklardan

HIZ SINIRINI AŞANA ACIMIYOR: Bu görevlerin ardından 7 yıldır Antalya şehir merkezinde gezici ve sabit radar görevi verilen Büyükadam, sürüş anında ve sabit pozisyonda gösterdiği özverisiyle dikkat çekiyor. Mesai arkadaşıyla birlikte ikili görevlerin yanı sıra tekli görevleri de başarıyla sürdüren Büyükadam’ın gözünden, hız sınırını aşan sürücüler kaçamıyor. Sivil bir vatandaş görüntüsüyle dikkatleri çeken tecrübeli polis memuru, ihlal gerçekleştiği anda kimsenin gözünün yaşına bakmadan cezai işlemi uyguluyor.

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Hız sınırını aşan sürücülere ceza, ojeli parmaklardan

SÜRÜCÜLER ŞAŞKIN: Onu fark eden sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Durdurduğu sürücüler karşılarında sivil, ojeli ve şık giyimli bir kadın polis memuruyla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırıyor. Kadın sürücülerden Emel Elverdi, "Bir kadın olarak gurur duydum. Tebrik ediyorum" dedi.

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