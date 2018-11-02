  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hisarcıklıoğlu "160 milyar TL KDV'mizi ödeyin"

Hisarcıklıoğlu "160 milyar TL KDV'mizi ödeyin"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin kendinlerine 160 milyar TL borçlarının olduğunu söyledi. Bu paranın verilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu "Devlet alacağına şahin, borcuna karga" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 16:02 - Güncelleme: 02-11-2018 16:02

ANTALYA'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 2018 yılı Geleneksel Ödül Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KDV kanununa değinerek devletin kendilerine borçlu olduğunu söyledi.

'BORCUMUZA SAYIN'
KDV Kanunu'nun 1985'te çıktığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, kanunun çıktığı tarihten bu yana devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu dile getirdi. "Devlet alacağına şahin, borcuna karga" diyen TOBB Başkanı konuşmasına söyle devam etti:

"Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985'ten bu tarafa KDV alacağımızı bize ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL. Diyoruz ki, bu KDV alacağımızı ödeyin bize. Bizim alacağımız, kamuya borcumuzu, onu hiç olmazsa oraya sayın. Şu devrede 160 milyar TL'nin eğer piyasalara bir girdiğini düşünün, ekonominin ne kadar canlanacağını tahmin edin. En azından o da olmazsa bankalara teminat olarak verebilme şansını bize tanısın diye talep ediyoruz. İnşallah bununla ilgili kısmı da çalışıyoruz." 

HÜKÜMETTEN TALEPLER
Hisarcıklıoğlu, kamuya iş yapan, kamudan alacakları ve kamuya taahhüdü olan üyelerin mevcut artan fiyatlardan dolayı ya fiyat farkı kararnamesi veya tasfiye kararnamesi çıkartılarak zarar etmemesi için taleplerde bulunulduğunu da kaydetti. Hisarcıklıoğlu, sanayide enerjideki yüksek girdi fiyatlarından dolayı rekabet şansında sıkıntı yaşandığını ve KOBİ desteklerinin günün koşullarına göre özellikle KOSGEB üzerinden verilen desteklerin mevcut şartlara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hisarcıklıoğlu "160 milyar TL KDV'mizi ödeyin" haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 17:36 Öf adama bak. 12 milyon çalışanın bir yılda aldığı parayı istiyor. Maliye hayali faturalar hayali ihracatlara çok sıkı takip etmeli. Özal zamanında böye işlerle devlet hazinesi boşaltılmıştı.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro