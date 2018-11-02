ANTALYA'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 2018 yılı Geleneksel Ödül Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KDV kanununa değinerek devletin kendilerine borçlu olduğunu söyledi.

'BORCUMUZA SAYIN'

KDV Kanunu'nun 1985'te çıktığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, kanunun çıktığı tarihten bu yana devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu dile getirdi. "Devlet alacağına şahin, borcuna karga" diyen TOBB Başkanı konuşmasına söyle devam etti:

"Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985'ten bu tarafa KDV alacağımızı bize ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL. Diyoruz ki, bu KDV alacağımızı ödeyin bize. Bizim alacağımız, kamuya borcumuzu, onu hiç olmazsa oraya sayın. Şu devrede 160 milyar TL'nin eğer piyasalara bir girdiğini düşünün, ekonominin ne kadar canlanacağını tahmin edin. En azından o da olmazsa bankalara teminat olarak verebilme şansını bize tanısın diye talep ediyoruz. İnşallah bununla ilgili kısmı da çalışıyoruz."

HÜKÜMETTEN TALEPLER

Hisarcıklıoğlu, kamuya iş yapan, kamudan alacakları ve kamuya taahhüdü olan üyelerin mevcut artan fiyatlardan dolayı ya fiyat farkı kararnamesi veya tasfiye kararnamesi çıkartılarak zarar etmemesi için taleplerde bulunulduğunu da kaydetti. Hisarcıklıoğlu, sanayide enerjideki yüksek girdi fiyatlarından dolayı rekabet şansında sıkıntı yaşandığını ve KOBİ desteklerinin günün koşullarına göre özellikle KOSGEB üzerinden verilen desteklerin mevcut şartlara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.