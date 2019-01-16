Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp öldü!

KAYSERİ'de, iddiaya göre, hırsızlık için girdikleri trafoda elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) hayatını kaybetti, Erdal K. (35) ise ağır yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Ufuklu Sokakta meydana gelen olayda; Mahmut K. ve Erdal K., iddiaya göre hırsızlık yapmak için trafoya girdi.

Trafodaki demir malzemeleri çalmaya çalışan Mahmut K. ve Erdal K., elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mahmut K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Erdal K. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahmut K.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.