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Hırsızların korkulu rüyası oldular! İşte dikkat çeken rakamlar

Hırsızların korkulu rüyası oldular! İşte dikkat çeken rakamlar

İçişleri Bakanlığınca şehirlerin güvenliğinin arttırılması amacıyla çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi meyvelerini verdi. 2018‘in ilk 7 ayında hırsızlık olaylarından yüzde 20, yağma olaylarında ise yüzde 12’lik bir azalma görüldü.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 14:26 - Güncelleme: 07-08-2018 14:26

Şehirlerin güvenliğinin artırılması kapsamında İçişleri Bakanlığınca, çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince sık sık uygulanan huzur ve güven operasyonları, kent güvenliği yönetim sistemi ile ülke genelinde artan kamera takip sistemi uygulamaları, hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç olayları gibi mal varlığına karşı işlenen olay sayısını ciddi oranda azalttı.

Emniyet ve Jandarma asayiş birimlerinin ortak çalışmasıyla bu yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı işlenen olaylar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 azaldı.

YÜZDE 43'Ü AYDINLATILDI
Bu yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı toplam 348 bin 877 olay meydana gelirken, geçen yıl aynı dönemde meydana gelen olay sayısı ise toplam 398 bin 438 oldu. Mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı ise bu yıl, geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 16 arttı. Olayların yüzde 43’ü aydınlatıldı.

YAĞMA VE HIRSIZLIK OLAYLARINDA AZALMA VAR
Şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri, yağma ve hırsızlık olaylarını da azalttı. Geçen yılın ilk 7 ayında 7 bin 25 yağma olayı yaşanırken, bu yıl olay sayısı 6 bin 168 oldu. 2018’de yağma olay sayısında yüzde 12’lik bir azalma yaşanırken, olayları aydınlatma sayısında ise yüzde 5’lik bir artış oldu.

7 AYDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ
6 bin 168 yağma olayının yüzde 82’si aydınlatıldı. 2018’in ilk 7 ayında hırsızlık olaylarında yüzde 20’lik bir azalma görüldü. Bu yılın 7 ayında 219 bin 901 hırsızlık olayı olurken, geçen yıl aynı dönemde toplam 273 bin 995 hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarının yüzde 28’i güvenlik güçlerince aydınlatıldı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 14:53 Abi cebimde son 50 lira kaldı nereye yatırayım paramı, ne tavsiye edersin? Dolar, Euro, Altın,Akbil?'

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