Hırsızlar turşudan kaçtı vatandaş üzerlerine fırlattı

İSTANBUL Pendik'te sabah saatlerinde hırdavat dükkanına beyaz araçla gelen 3 kişi dükkanın kepengini kırarak içeriye girdi. İçeride bulunan malzemeleri araca yükleyen şüphelileri karşı binada oturan bir kişi fark etti.
Balkona çıkan kişi eline geçirdiği turşu bidonunu şüphelilerin üzerine fırlattı. Karşı komşuyu fark eden şüpheliler buradan uzaklaştı.
Öte yandan olay dükkanın kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen şüpheliler dükkanın kepengini kırarak içeriye giriyor. Şüpheliler içeride bulunan malzemeleri araca yüklerken, karşı binadan turşu bidonu atılıyor. Şüpheliler daha sonra buradan uzaklaşıyor.
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