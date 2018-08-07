  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHer KOBİ’nin işi başka.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hira Koyuncuoğlu kimdir Berkay Hardal'ın sevgilisi kaç yaşında?

Hira Koyuncuoğlu kimdir Berkay Hardal'ın sevgilisi kaç yaşında?

Hira Koyuncuoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Hira Koyuncuoğlu kimin sevgilisi soruları magazin basınının gündeminde. İstanbullu Gelin dizisinde Bade rolu ile yıldızını parlatan oyuncu Hira Koyuncuoğlu Berkay Hardal'ın da 1.5 yıldır sevgilisi. Aslen Yalova doğumlu olan Hira Koyuncuoğlu'nun boyu kaç, işte bilinmeyenleri...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-08-2018 08:35 - Güncelleme: 07-08-2018 08:35

Hira Koyuncuoğlu kimdir, kaç yaşında ve Hira Koyuncuoğlu'nun sevgilisi Berkay Hardal kimdir soruları merak konusu oldu. İstanbullu Gelin dizisi ile hayran kitlesini arttıran, güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Hira Koyuncuoğlu aslen Yalova doğumlu ve 1995 doğumlu. İstanbullu Gelin dizisi setinde tanıştığı kendisi gibi oyuncu Berkay Hardal ile yaklaşık 2 yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Hira Koyuncuoğlu'nun bilinmeyenleri...

HİRA KOYUNCUOĞLU KİMDİR: Hira Koyuncuoğlu, 1995 yılında Yalova'da doğmuştur. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2012 yılında Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından O Hayat Benim dizisinde Nehir karakterini canlandırmıştır. Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve Bade karakterini canlandırdı.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI: İstanbullu Gelin'de Murat'ı oynayan Berkay Hardal ve eşi Bade'yi oynayan Hira Koyuncuoğlu, Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm' şarkısı eşliğinde diziye veda ettiler. Osman'ın yurtdışına gitmesi beklenirken gelen ani karar herkesi şaşırttı. Murat, şirkette söz sahibi olacak bir pozisyona gelemeyeceğini anlayınca eğitimine devam etmek için yurtdışına gitme kararı aldı. Bade de Murat'la birlikte gitti ve iki oyuncu böylece finalden önce diziden ayrılmış oldu.

BERKAY HARDAL KİMDİR: İstanbullu Gelin dizisi ile yıldızı parlayan ve hayran kitlesini gün geçtikçe arttıran Berkay Hardal 2 Mart 1996 doğumlu ve aslen İstanbullu. Berkay Hardal eğitimini ise Trakya Üniversite'sinde tamamladı. İstanbullu Gelin dizisinde tanıştığı oyuncu Hira Koyuncuoğlu ile ise 1.5 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hira Koyuncuoğlu kimdir Berkay Hardal'ın sevgilisi kaç yaşında? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro