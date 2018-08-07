Hira Koyuncuoğlu kimdir Berkay Hardal'ın sevgilisi kaç yaşında?

Hira Koyuncuoğlu kimdir, kaç yaşında ve Hira Koyuncuoğlu'nun sevgilisi Berkay Hardal kimdir soruları merak konusu oldu. İstanbullu Gelin dizisi ile hayran kitlesini arttıran, güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Hira Koyuncuoğlu aslen Yalova doğumlu ve 1995 doğumlu. İstanbullu Gelin dizisi setinde tanıştığı kendisi gibi oyuncu Berkay Hardal ile yaklaşık 2 yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Hira Koyuncuoğlu'nun bilinmeyenleri...

HİRA KOYUNCUOĞLU KİMDİR: Hira Koyuncuoğlu, 1995 yılında Yalova'da doğmuştur. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2012 yılında Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından O Hayat Benim dizisinde Nehir karakterini canlandırmıştır. Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve Bade karakterini canlandırdı.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI: İstanbullu Gelin'de Murat'ı oynayan Berkay Hardal ve eşi Bade'yi oynayan Hira Koyuncuoğlu, Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm' şarkısı eşliğinde diziye veda ettiler. Osman'ın yurtdışına gitmesi beklenirken gelen ani karar herkesi şaşırttı. Murat, şirkette söz sahibi olacak bir pozisyona gelemeyeceğini anlayınca eğitimine devam etmek için yurtdışına gitme kararı aldı. Bade de Murat'la birlikte gitti ve iki oyuncu böylece finalden önce diziden ayrılmış oldu.

BERKAY HARDAL KİMDİR: İstanbullu Gelin dizisi ile yıldızı parlayan ve hayran kitlesini gün geçtikçe arttıran Berkay Hardal 2 Mart 1996 doğumlu ve aslen İstanbullu. Berkay Hardal eğitimini ise Trakya Üniversite'sinde tamamladı. İstanbullu Gelin dizisinde tanıştığı oyuncu Hira Koyuncuoğlu ile ise 1.5 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyor.