Hipertansiyon hastaları tatilde bu 10 öneriye mutlaka uymalı!

Birçok neden bağlı olarak gelişen kan basıncı yüksekliğine hipertansiyon denir. Genetik yatkınlık ve aşırı tuz tüketiminin yanı sıra hipertansiyonun nedenleri arasında stres ve yorgunlukta ciddi bir yer tutar. Hipertansiyon tedavisinde etkin olarak kullanılan ilaç tedavisinin yanı sıra vücudu rahatlatmak ve stresi azaltmak için yapılacak bir tatil de faydalı olacaktır. Bazı basit tedbirlerle dinlenme ve yenilenme amacıyla çıktığınız tatili sorunsuz ve büyük bir keyifle bitirebilirsiniz. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT tatile çıkacak hipertansiyon hastalarına pratik önerilerde bulundu…



