Hipertansiyon hastaları tatilde bu 10 öneriye mutlaka uymalı!

Hipertansiyon hastaları eğer tatile çıkacaklarsa dikkat etmeleri gereken bir takım hususlar var. Öncelikle tatile çıkmak hipertansiyon hastalarına faydalı olacaktır. Öte yandan alkol tüketmemek, ilaçları yanınıza almak ve tuzdan uzak durmak tatil boyunca sağlığınız için önemli.

Hipertansiyon hastaları tatilde bu 10 öneriye mutlaka uymalı!

Birçok neden bağlı olarak gelişen kan basıncı yüksekliğine hipertansiyon denir. Genetik yatkınlık ve aşırı tuz tüketiminin yanı sıra hipertansiyonun nedenleri arasında stres ve yorgunlukta ciddi bir yer tutar. Hipertansiyon tedavisinde etkin olarak kullanılan ilaç tedavisinin yanı sıra vücudu rahatlatmak ve stresi azaltmak için yapılacak bir tatil de faydalı olacaktır. Bazı basit tedbirlerle dinlenme ve yenilenme amacıyla çıktığınız tatili sorunsuz ve büyük bir keyifle bitirebilirsiniz. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT tatile çıkacak hipertansiyon hastalarına pratik önerilerde bulundu…

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Hipertansiyon hastaları tatilde bu 10 öneriye mutlaka uymalı!

1- ALKOL ALMAYIN

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Hipertansiyon hastaları tatilde bu 10 öneriye mutlaka uymalı!

2- İLAÇLARINIZI YANINIZA ALMAYI UNUTMAYIN

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Hipertansiyon hastaları tatilde bu 10 öneriye mutlaka uymalı!

3- TATİLİNİZ UZUN SÜRELİYSE YANINIZDA UZUN SÜRE YETECEK KADAR İLAÇ BULUNDURUN

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