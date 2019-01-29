Hintli modelden ünlü futbolcuya çirkin benzetme!

Hintli model ve oyuncu Esha Gupta, Arsenal'in Nijeryalı orta saha oyuncusu Alex Iwobi'ye goril benzetmesi yaptı. Bunun üzerinde Gupta'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hintli modelden ünlü futbolcuya çirkin benzetme!

Bir dönem Arsenal'de top koşturan Hector Bellerin'in eski sevgilisi olan 33 yaşındaki Hintli model ve oyuncu Esha Gupta, arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği bir mesajlaşma sırasında ünlü futbolcu Alex Iwobi için ağza alınmayacak laflar etti.

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Hintli modelden ünlü futbolcuya çirkin benzetme!

GORİL BENZETMESİ YAPTI: Esha Gupta, Arsenal'in Nijeryalı orta saha oyuncusu Alex Iwobi'ye goril benzetmesi yaptı. Bunun üzerinde Gupta'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Oyuncu bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden özür metni paylaştı. Hintli model, özür metninde şu ifadelere yer verdi:

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Hintli modelden ünlü futbolcuya çirkin benzetme!

"Söz konusu yazışma, maç sırasındaki hayal kırıklığımızın dışa vurumuydu.Bunun ırkçılığa varacağını fark edemediğim için özür dilerim. Orada güldüğümüz şey, maçın skoruydu. Ben de daha önce ırkçılık kurbanı olmuş biriyim ama bu, gurur duyduğum bir şey değil.

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Hintli modelden ünlü futbolcuya çirkin benzetme!

Bu, bir hataydı. Özür dilerim.azılanları ırkçılık olarak düşündüğünüz için üzgünüm.Bir sporsever olarak kendi adıma kötü bir durum. İnanın ırkçı bir niyetim yoktu.Üzgünüm ve lütfen aptallığımı affedin."

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