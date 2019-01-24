Hindistan'da tapınak protestoları: Kerala eyaletinde tüm okullar kapatıldı

40 yaşındaki Bindu Ammini ve 39 yaşındaki Kanaka Durga adlı kadınlar, dün sabahın erken saatlerinde Sabarimala adlı Hindu tapınağına girerek tarihe geçti.

Ancak Ammini ve Durga'nın bu eylemi, adet görme yaşı olarak kabul edilen 10 ve 50 yaş arasındaki kadınların girmesine izin verilmeyen tapınağın "kirlendiğini" savunan Hinduları öfkelendirdi.

Tapınak, "kirlilikten arınma ayini' için birkaç saatliğine kapanırken, bazı kentlerde protestocular polisle çatıştı.

Yüksek Mahkeme Eylül'de tapınaktaki yasağı kaldırmış, ancak büyük çaplı protestolar nedeniyle kadınların Sabarimala'ya girme girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre dünkü çatışmalar sonrası 100 kadar kişi gözaltına alındı. Bir kadın polis memuru ve bazı gazeteciler, saldırıya uğradı.

BBC muhabiri İmran Kureyşi, eyalet genelinde yeni protesto gösterilerinin düzenlenmesinin beklendiğini aktardı.

Hindistan Havayolları, Kerala'ya seyahat edecek yolcuları için uyarı yayımladı.