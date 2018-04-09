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Hindistan'da otobüs faciası: 27 çocuk öldü!

Hindistan'da otobüs faciası: 27 çocuk öldü!

Hindistan'ın Himaçal Prades eyaletinde facia gibi kaza yaşandı. Anaokulu ve ilkokul çocukları taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 27 çocuk hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 23:17 - Güncelleme: 09-04-2018 23:17

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ana okulu ve ilkokul çocuklarını taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet Ulaştırma Bakanı Govind Singh Takur, Hindistan Basın Vakfı haberajansına yaptığı açıklamada, başkent Yeni Delhi'nin 500 kilometre kuzeyinde, Himalaya dağları üzerindeki Kangra Vadisi'nde meydana gelen kazada, sarp dağ virajında kontrolden çıkan otobüsün 60 metre aşağıdaki vadi tabanına yuvarlandığını belirtti.

Kazada, aralarında en küçüğü 4 yaşındaki ana okulu ve ilkokul öğrencilerinin olduğu 27 çocuk hayatını kaybetti, 10'dan fazla çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, kazaya aşırı hızla seyreden şoförün sebep olduğu iddia ediliyor.

Hindistan karayolu altyapısının yetersizliği nedeniyle yol kazalarının sıklıkla görüldüğü bir ülke. Özellikle ülkenin dağlık kesimlerindeki keskin virajlı ve bol çukurlu bozuk yollar, kenarlarında korkuluklarının da bulunmaması kazalara yol açıyor.

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