Hindistan’da iğrendiren gelenek! Yemeklerini farelerle yiyorlar

Hindistan’ın Bikaner kentinde insanlar farelere tapıyor. Kentteki Karni Mata Tapınağı’nda yaklaşık 20 bin fare yaşıyor ve yemeklerini bile insanlarla aynı tabakta yiyorlar.

Hindistan’ın Bikaner kentinde insanlar farelere tapıyor. Kentteki Karni Mata Tapınağı’nda yaklaşık 20 bin fare yaşıyor ve yemeklerini bile insanlarla aynı tabakta yiyorlar. Tapınağı gezerek çok ilginç görüntüler yakalayan Mersinli gezgin Umut Çor, her gün binlerce insanın tapınağa gelerek farelere elleriyle yemek yedirmelerine ve hatta onlarla birlikte aynı tabaktan yemek yemelerine tanık oldu. Twitter

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Dünyada milyonlarca insan binlerce farklı inanç sistemi içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu inançlar içinde en ilginç olanlardan biri Hindistan’da. Hindistan’ın Bikaner kentinde bir grup Hindu farelere tapıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere dünya turuna çıkan Mersinli gezgin Umut Çor, gezi planları arasına aldığı, 20 bin farenin yaşadığı Karni Mata Tapınağı’nı görüntüledi. Twitter

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Yaklaşık 1,5 yıl önce Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü iken dünya turu için görevinden istifa ederek dünyayı dolaşmaya başlayan maceracı gezgin Umut Çor, dünya turunun yarısını tamamladı. 'Bir Dünya Umut' adıyla ayak basmadık yer bırakmayan ve şimdiye kadar 45 ülke gezen Çor, Avrupa'nın neredeyse tamamını, İran'dan başlayarak Japonya'ya kadar Asya'nın güneyde kalan kısmını gezerek görüntüledi. Şu anda Meksika’da bulunan ve seyahatini bir yıllık Güney Amerika gezisiyle tamamlamayı planlayan Çor, gezisinde çok ilginç insanlar, yerler ve olaylarla karşılaştı. Twitter

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