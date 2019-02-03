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Hindistan'da domuz gribi alarmı yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da domuz gribi alarmı yüzlerce kişi hayatını kaybetti

HİNDİSTAN'da domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ülke genelinde yıl başından bu yana 4 bin 571 domuz gribi vakası görüldü yüzlercesi ise hayatını kaybetti

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 09:09 - Güncelleme: 03-02-2019 09:09

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasında, ülke genelinde yıl başından bu yana 4 bin 571 domuz gribi vakası görüldüğü ve bunlardan 169'unun ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü bağlı en fazla ölümün Racastan eyaletinde kaydedildiğinde işaret edildi. Eyalette domuz gribi nedeniyle bu yıl içinde 75 kişinin öldüğü, bin 856 vakanın görüldüğü kaydedildi.

Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri ise hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler oldu. 

Geçen yıl, 14 bin 999 domuz gribi vakasının doğrulandığı ülkede, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle toplam bin 103 kişi ölmüştü.

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