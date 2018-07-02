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Hindistan'da aynı aileden 11 kişi intihar etti

Hindistan'da aynı aileden 11 kişi intihar etti

Hindistan'da bir köyde gözleri bağlanmış ve tavandan asılmış şekilde 11 cansız beden bulundu. Aynı aileden olduğu belirtilen kişilerin ruhani kurtuluş için intihar ettiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 22:45 - Güncelleme: 02-07-2018 22:45

Hindistan'da 11 kişilik bir aile 'ruhani kurtuluş'a ermek için topluca intihar etti.

Daily Mail'in haberine göre Yeni Delhi polisi pazar günü Burari köyünde bir evde gözleri bağlanmış ve tavandan asılmış 11 cansız beden buldu.

Yapılan olay yeri incelemesi sonucu bulunan el yazısı notlara göre aynı aileye mensup 11 kişi 'ruhani kurtuluş' için intihar etti. Notlarından birinde "İnsan bedeni geçicidir. Ve insan sadece gözleri ve ağzını kapatarak korkunun üzerinden gelebilir" yazdığı öğrenildi.

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