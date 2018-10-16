Hindistan Ligi'nde tarihe geçti! Yaşını duyanlar inanamadı

16 yaşında olan Hindistanlı Gourav Mukhi, Hindistan Ligi takımlarından Jamshedpur'da forma giyiyor. Jamshedpur deplasmanda Bengaluru ile oynadığı ve 2-2 berabere biten maçta takımının ilk golünü atarak Hindistan Süper Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
Takım arkadaşlarıyla arasında bağını güçlü tutan Mukhi, kaytan bıyıkları ve yaşından olgun çizgisiyle ilgi odağı olan Gourac Mukhi, Hindistan'da gündeme oturmuş durumda.
Hindistanlı futbolseverlerin taraflı tarafsız sevgisini kazanmayı başaran oyuncu için geleceğin yıldızı olacağı söyleniyor.
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