Hindistan Ligi'nde tarihe geçti! Yaşını duyanlar inanamadı

16 yaşında olan Hindistanlı Gourav Mukhi, Hindistan Ligi takımlarından Jamshedpur'da forma giyiyor. Jamshedpur deplasmanda Bengaluru ile oynadığı ve 2-2 berabere biten maçta takımının ilk golünü atarak Hindistan Süper Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.