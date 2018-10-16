Hindistan Ligi'nde tarihe geçti! Yaşını duyanlar inanamadı

2002 doğumlu ve 16 yaşında olan Gourav Mukhi, Hindistan'da en çok konuluşan isim olmayı başarmış durumda. Hindistan Ligi'nde gol atan en geç futbolcu olmayı başaran Mukhi, tarihe geçti.

Hindistan Ligi'nde tarihe geçti! Yaşını duyanlar inanamadı

16 yaşında olan Hindistanlı Gourav Mukhi, Hindistan Ligi takımlarından Jamshedpur'da forma giyiyor. Jamshedpur deplasmanda Bengaluru ile oynadığı ve 2-2 berabere biten maçta takımının ilk golünü atarak Hindistan Süper Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

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Hindistan Ligi'nde tarihe geçti! Yaşını duyanlar inanamadı

Takım arkadaşlarıyla arasında bağını güçlü tutan Mukhi, kaytan bıyıkları ve yaşından olgun çizgisiyle ilgi odağı olan Gourac Mukhi, Hindistan'da gündeme oturmuş durumda.

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Hindistan Ligi'nde tarihe geçti! Yaşını duyanlar inanamadı

Hindistanlı futbolseverlerin taraflı tarafsız sevgisini kazanmayı başaran oyuncu için geleceğin yıldızı olacağı söyleniyor.

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Hindistan Ligi'nde tarihe geçti! Yaşını duyanlar inanamadı

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