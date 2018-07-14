Hindistan cevizi yağının bilinmeyen mucizeleri

Dünyanın tropik bölgelerinde hindistan cevizi kolayca bulunur ve birçok yönden kullanılır. Yerliler, güneşin zararlı ışınlarından koruduğuna inandıkları için, genellikle cildi üzerine hindistan cevizi yağı sürer. Diyetisyen Neslihan Aktepe hindistan cevizi yağının bilinmeyen faydalarını anlattı.

Yapılan çalışmalar da günde 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı tüketmenin insülini dengelediği ve göbek bölgesindeki yağlanmayı özellikle kadınlarda azalttığı görülmüştür. İçeriğindeki yağ asitlerinden dolayı tokluk hissi yaratır, metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırır. Anne sütünde bol bulunan laurik asidi içerir ve antioksidan zenginidir. Soğuk presle yapılan ve katı formda olanları çayınıza veya kahvenize ekleyebilirsiniz.