Hilmicem İntepe kimdir Survivor 2018 en seksi erkeği!

Hilmicem İntepe kimdir Survivor 2018'in en seksi erkeği çoktan seçildi bile! Survivor 2018 All Star yarışmacıları arasında olan Hilmicem İntepe kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? En özel anlarını instagram takipçileri ile paylaşan Hilmicem İntepe anne babası ve ailesini yanından ayırmıyor.

Survivor 2018 için çok iddialı konuşan Hilmicem takipçileri tarafından adanın en seksi erkeği ilan edildi. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı yarışmacılarını bir araya getiren 2018 All Star kadrosunda kimler yok ki! Bu sene ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran var.

Peki fit vücudu ile her geçen gün adından söz ettiren ve genç kızların kalbini çalan Hilmicem İntepe kimdir, aslen nerelidir kaç yaşındadır hakkında tüm bilinmeyenleri öğrenelim.

HİLMİCEM İNTEPE ANNE BABASI VE AİLESİ: Hilmicem İntepe son olarak başrolu Gizem Karaca ile paylaştığı sinema filmi Vecihi Hürkuş için kamera karşısına geçti. Survivor 2013 şampiyonu olan Hilmicem İntepe'nin en büyük motivasyon kaynağı ise anne babası ve ablası. En özel anlarını paylaşam Hilmicem instagram hesabını ise aktif kullanıyor.

2013 SURVİVOR ŞAMPİYONU HİLMİCEM İNTEPE:19 Mayıs 1992 Muğla Yenice doğumlu olan Hilmi Cemİntepe 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cemhiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi.

17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem İntepe birçok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı. Şampiyonluğun ardından adından çok söz ettiren Hilmicem İntepe hayran kitlesini her geçen gün arttırdı. Düzgün fiziği ve sempatik tavırları ile göz dolduran Hilmicem İntepe birçok dizide yer aldı. İlk olarak Çalıkuşu dizisinde boy gösteren Hilmicem daha sonra Muhteşem Yüzyıl ve Bodrum Masalı'ında başarılı bir performasn sergileyerek yapımcıların dikkatini çekti.

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2013 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve Survivor 2013 şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe, 2015 Survivor All Star'da yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Hilmi Cem'i şimdi de Survivor 2018 All Starlar kadrosunda izleyeceğiz.

KANKASI MURAT CEYLAN İLE YİNE YENİDEN: Survivor 2013'de en yakın arkadaşı Murat Ceylan ile 5 yıl aradan sonra tekrar aynı takımda olan Hilmicem, instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'her şey biter dostluk baki kalır' notunu yazdı.

HİLMİCEM'İN SON DİZİSİNE BAKIN