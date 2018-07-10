Hilmi Cem İntepe'nin Survivor başlayan aşkı!

İddiaya göre Hilmi Cem İntepe, kendisine aşkını ilan eden Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi Kaparou ile aşk yaşıyor. Survivor Yunanistan adasından yarışmacı Rodanthi Kaparou daha önce Hilmicem'den hoşlandığını açıklamıştı. Daha sonra Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hilmi Cem İntepe'ye durumu "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var. Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı" demişti.