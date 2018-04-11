  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hillary Clinton'a porno film şoku! İnternette hızla yayılıyor...

Hillary Clinton'a porno film şoku! İnternette hızla yayılıyor...

Eşi Bill Clinton 'oval ofiste seks skandalı' ile uzun süre gündemde kalan ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın başı porno skandalıyla dertte. Sosyal paylaşım platformu Reddit'te son günlerde Clinton'a ait olduğu iddia edilen bir porno videosu yayılmaya başladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-04-2018 12:06 - Güncelleme: 11-04-2018 12:11

ABD merkezli NBC News'ın haberine göre, sosyal paylaşım platformu Reddit'te son günlerde ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen bir porno videosu yayılmaya başladı. NBC News'tan Ben Collins'in haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen kişi Rusya Internet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde...

YAYINLAYAN KİŞİ RUSYA İLE BAĞLANTILI... Habere göre, son günlerde sosyal medya platformu Reddit'te Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir görüntü dolaşıyor.  NBC News'un haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen 'Rubinjer' isimli hesap Rusya İnternet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde.

HESABI KAPATTI AMA... Bu hesabın Reddit'te oldukça popüler olduğu ve 100 bin kadar 'beğeni' oyuna sahip olduğu belirtilirken, Clinton'a ilişkin videonun yayınlanmasının ardından hesabın kapatıldığı aktarıldı. 

'RUS TROL ORDUSU ÜRETTİ' İDDİASI... NBC'ye konuşan ve Rusya İnternet Araştırma Ajansı'nda çalışan eski çalışan Alan Baskaev, geçen sene ekim ayında Rusya'daki 'trol ordusunun' Clinton'a ait bir 'porno ürettiklerini' söylemişti. 

Söz konusu videoda siyahi bir adamın Clinton'a benzeyen bir kadınlar bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hillary Clinton'a porno film şoku! İnternette hızla yayılıyor... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 13:50 Vatandaş rumuzlu sığır, Reis'i o sapıklarla karıştırmış...

    CEVAP YAZ 0 9
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Hillary Clinton
HİLLARY CLİNTON KİMDİR?

Hillary Diane Rodham, ABD'nin Illinois eyâletindeki Chicago kentinde doğdu. Üç yaşında ailesi ile beraber Park Ridge, Illinois'e taşınmıştı. Babası Hugh Ellsworth Rodham İngiliz ve İrlandalı göçmenlerin bir çocuğu

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro