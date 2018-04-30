Hilal Kaplan uyardı! AK Parti kazanmak istiyorsa...

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan 24 Haziran seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir yazı geldi. "AK Parti kazanmak istiyorsa..." başlıklı bugünkü yazısında hükümete kritik uyarılarda bulundu. Yürütme ile yasamanın ayrı ayrı oyalacağını hatırlatan yazar, "Bu ayrımdan en çok etkilenecek partilerden birinin, 16 yıldır iktidarda olan Ak Parti olması kuvvetle muhtemel. " dedi.

Kaplan yazısında "16 yıldır yapılan hizmetlerden çok, tecrübe ettiği sıkıntılardan iktidarı sorumlu tutup, sandıkta Erdoğan'a oy verirken Ak Parti'ye mesaj verme amaçlı oy vermeme davranışı içine girilebilir. Bu, 24 Haziran'da Ak Parti'yi bekleyen en büyük tehlikedir." ifadelerine yer verdi.

Son dönemde "Erdoğan'ı destekliyorum ama Ak Parti'yi değil" kalıbını duyduğunu belirten Kaplan, aday tercihine dikkat çekerek yazısında şu ifadeleri kullandı:

AK PARTİ ALGISI ZARAR GÖRDÜ: "İnsanın olduğu yerde hata kaçınılmazdır. Bu sebeple Ak Parti algısı, zaman içinde bazı belediyelerdeki beceriksizlikler, kadro seçiminde liyakâtin önüne klikçilik ve nepotizmin konması ile birtakım duyarsız ve umarsız milletvekilleri sebebiyle zarar gördü.

O yüzden bu seçimlerdeki saha çalışmalarının doğru yöntem ve hevesle yapılması, halkın sevmediği adaylardan uzak durulması ve doğru iletişim stratejilerinin takip edilmesi en çok Ak Parti'yi ilgilendiriyor."

Hilal Kaplan'ın yazısının tamamı