Hilal Cebeci'den olay sözler: Hayatım bir rahibeden farksız

42 yaşındaki şarkıcı Hilal Cebeci, bir dönem seksi pozları ve videolarıyla en çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, rahibe pozuyla ilginç bir paylaşıma imza attı. Hilal Cebeci, kendini rahibe olarak montajladığı fotoğrafını paylaştı.