Hilal Cebeci'den olay sözler: Hayatım bir rahibeden farksız

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ve seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci son paylaşımıyla şaşırttı. Bir rahibe fotoğrafına kendi yüzünü montajlayan Hilal Cebeci, 'Hayatım bir rahibeninkinden farksız. Hatta onlarınki daha eğlencelidir' notunu düştü.

Hilal Cebeci'den olay sözler: Hayatım bir rahibeden farksız

42 yaşındaki şarkıcı Hilal Cebeci, bir dönem seksi pozları ve videolarıyla en çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, rahibe pozuyla ilginç bir paylaşıma imza attı. Hilal Cebeci, kendini rahibe olarak montajladığı fotoğrafını paylaştı.

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Hilal Cebeci'den olay sözler: Hayatım bir rahibeden farksız

'HAYATIM RAHİBEDEN FARKSIZ': Bir süredir cesur paylaşımlarına ara Hilal Cebeci, Instagram hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Cebeci, kendisini rahibe fotoğrafına montajladı. Hilal Cebeci, Instagram hesabından paylaştığı rahibe fotoğrafına "İnanır mısınız, hayatım bir rahibeninkinden farksız. Hatta onlarınki daha eğlencelidir. NET" yorumunu yazdı.

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Hilal Cebeci'den olay sözler: Hayatım bir rahibeden farksız

Hatırlanacağı gibi Hilal Cebeci, bir dönem şarkıcı Doğuş'la uzun süreli bir aşk yaşadı ve ikili düet çalışmasında bulunmuştu.

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Hilal Cebeci'den olay sözler: Hayatım bir rahibeden farksız

İşte Hilal Cebeci'nin bazı paylaşımları...

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