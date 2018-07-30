Hilal Altınbilek denizden öyle bir çıktı ki fiziğiyle ağızları açık bıraktı!

Adını ilk olarak şarkıcı İdo Tatlıses ile yaşadığı aşkla duyduğumuz güzel oyuncu Hilal Altınbilek tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün X Beach’te denizden çıkarken objektiflere takılan güzel oyuncutek parça mayosu ve fit görüntüsüyle göz kamaştırdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Altınbilek, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Bodrum’a ailesiyle birlikte geldiğini belirten Altınbilek, "Aralarında en erken kalkan benim, sabah erken denize girip sonra kahvaltı yapıyorum’ dedi. Son olarak Engin Akyürek ile ‘Çocuklar sana emanet’ adlı Çağan Irmak’ın filminde rol alan güzel oyuncu, deniz keyfi sonrası kahvaltı masasına oturdu. İşte Hilal Altınbilek'in fit görüntüsüyle dikkat çektiği o anlar...