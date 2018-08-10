Hık demiş burnundan düşmüş Tarık Akan'ın minik torununa bakın!

Barış Üregül ile Asyan Engin'in minik kızı Gece annesiyle birlikte Bodrum'da objektiflere yansıdı. Herkesin ilgi odağı olan dünyalar tatlısı Gece dedesi Tarık Akan'a olan benzerliğiyle 'hık demiş burnundan düşmüş' dedirtti.

Hık demiş burnundan düşmüş Tarık Akan'ın minik torununa bakın!

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile boşanma sürecinde olan Asya Engin, dünyalar tatlısı minik kızı Gece ile Bodrum'da objektiflere yansıdı. Plajın hemen yanı başında kızına yüzme öğreten Engin'in mutlu ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Barış Üregül ile Asya Engin'in Ekim 2017'de dünyaya gelen kızları Gece'nin dedesi Tarık Akan'a olan benzerliği ile 'hık demiş burnundan düşmüş' dedirtti.

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Hık demiş burnundan düşmüş Tarık Akan'ın minik torununa bakın!

Barış Üregül ile Asya Engin çifti yaklaşık 2 yıl aşk yaşadıktan sonra 2017'nin Ocak ayında dünya evine girmişlerdi. Çiftin evlilikleri fazla uzun sürmedi ve yaklaşık 5 ay önce boşanma kararı aldılar. Denizden çıkan Asya Engin, muhabirlerin boşanma davasıyla ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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Hık demiş burnundan düşmüş Tarık Akan'ın minik torununa bakın!

Öte yandan bir çocuk annesi olan Asya Engin, düzgün ve fit fiziğiyle dikkat çekti.

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Hık demiş burnundan düşmüş Tarık Akan'ın minik torununa bakın!

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