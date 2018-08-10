Hık demiş burnundan düşmüş Tarık Akan'ın minik torununa bakın!

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile boşanma sürecinde olan Asya Engin, dünyalar tatlısı minik kızı Gece ile Bodrum'da objektiflere yansıdı. Plajın hemen yanı başında kızına yüzme öğreten Engin'in mutlu ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Barış Üregül ile Asya Engin'in Ekim 2017'de dünyaya gelen kızları Gece'nin dedesi Tarık Akan'a olan benzerliği ile 'hık demiş burnundan düşmüş' dedirtti.