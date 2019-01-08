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Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki!

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter'e sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 00:27 - Güncelleme: 08-01-2019 00:37

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Biz biliyoruz ki, kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017’den beri seyahat edememektedir. Yani, Kanter iddia ettiği üzere can güvenliği kaygılarından dolayı değil, pasaport ve vize sorunlarından ötürü İngiltere’ye giriş yapamamaktadır” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitler hesabından yaptığı paylaşımda, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter’in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, ‘Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra’daki maça katılmayacağı’ şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki, kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017’den beri seyahat edememektedir. Yani, Kanter iddia ettiği üzere can güvenliği kaygılarından dolayı değil, pasaport ve vize sorunlarından ötürü İngiltere’ye giriş yapamamaktadır.

"AKIL YOKSUNU GEREKÇELER"

Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter’in bir süredir Türkiye’ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının da ayrı bir örneğidir. Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış, İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, “Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır” dedi.

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