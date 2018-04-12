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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 12 Nisan 2018 03:46 - Güncelleme: 12 Nisan 2018 03:50

Hiç'in teki!..

Afrin operasyonunu gerçekleştiren askerleri ziyaret etmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kışlaya sokulmaması gerektiğini söylemiştim ya hani...

Türkiye'nin dört bir yanından yazan on binlerce insan destek mesajı gönderdi. 

Abartmıyorum!

Hemen hepsi, "Yerden göğe kadar haklısın. O adam kışlaya girmeyi, askerlerle bir arada olmayı hak etmiyor" diyor. İşin ilginç yanı, başka bölgelerde görev yapan askerler dahi, "Ben onun gideceği karakolda olsam dönüp yüzüne dahi bakmam" diyor.

Destek kadar itiraz edenler de oldu yazdıklarıma. Üslubumu beğenmeyenlere ve yazımı ötekileştirici bulanlara saygı duyuyorum. Ancak yanlış yaptığımı düşünmüyorum. 

Üslubumu bilen bilir.

Dilimi törpülemeyi ya da laf cambazlığı yapmayı seven biri değilim.  Kim, hangi sözü hak ediyorsa ona o sözü söylemeye çalışıyorum. Yazdıklarımın ötekileştirici olduğunu da düşünmüyorum. 

Kemal Kılıçdaroğlu yaptıklarıyla zaten ötekinin ötekisi gibi davranan biri. Yıllardır ülke olarak yanlışlarını yüzüne vuruyoruz ama adam anlamıyor. 

Ne yapalım yani? 

Ülkeyi karıştırmak, milleti sokağa dökmek ve teröristlere cesaret vermek için çabalayan biri şiir mi besteleyelim kardeşim? Neyi hak ediyorsa onu söylüyoruz işte! Adam söylediklerimden daha fazlasını hak ediyor da...

Neyse...

Yazıma CHP içinden itiraz edenler de oldu. Son yıllarda o partiden bu partiye savrulan Mehmet Bekaroğlu twitter üzerinden eleştirisini gönderdi:

Ağız dolusu pislik kustu desek daha doğru olacak.

"Sen gazeteci misin yoksa parti militanı, tetikçi, yalancı, müfteri, ajan provokatör mü? Bu yazdığın yazı mı yoksa jurnal mı? Niyetiniz; milleti birbirine kırdırmak, iç savaş çıkartmak mı? Bu kadar mı gözünüz döndü?" diye bana soru soruyor...

Dikkat edin...

"Şurada iftira atmışsın" ya da "Şu iddianı ispatla" demiyor. Yazının içeriğine de itiraz edemiyor. Onun yerine bir siyasetçiye yakışmayacak tutum sergileyerek ağzına gelen hakareti sıralıyor. 

Aslında, "Yahu bunlar doğru ama sen bunları niye yazıyorsun?" diyor ama kendisi bu itirafının farkında değil...

A be zavallı...

Senin ördek yavrusu gibi kuyruğuna takılıp gittiğin adamın, milleti birbirine kırdırmak için atmadığı takla kalmadı. Gezi olaylarının baş sponsoruydu. 17/25 Aralık döneminde Fetö'nün sağ koluydu. Yahu 15 Temmuz darbesine bile "kontrollü darbe" dedi.

"Milleti birbirine mi kırdıracaksınız?" sözünü bana değil, ona söyle ona!

Bir de dönüp utanmadan, benim 2012- 2013 yıllarında cemaat olduğuna inandığım Fetö ile ilgili yazdığım yazıları piyasaya sürüp, "Sen de Fetöcü'sün" diyor.

Yahu ben Türkiye'de yayın yapan tüm televizyonlarda bağıra bağıra itiraf ettim. Yetmedi, 8-10 yazıda, "Bir zamanlar bu yapının dini bir cemaat olduğuna inandığım için destekledim. Bu anlamda suçum da günahım da çok. Bunun bedeli varsa o bedeli ödemeye hazırım" diye yazdım.

Neredeydin sen o sıralar? 

Komada mıydın yoksa hangi partiye kapağı atarım telaşında mıydın? Yahu ben senin yerinde olsam utancımdan, başımı dışarı çıkarmaz, insan yüzüne bakamazdım arkadaş.

Sendeki de ne suratmış be mübarek!

İçinde debelendiğin zillet haline bakmadan bana, "Sen gazeteci misin?" diye sorabiliyorsun ya!

Vallahi bravo sana ya!

Çok merak ediyorsan cevabını vereyim. Evet, ben gazeteciyim. Şu ülkede 25 yıldır gazetecilik yapıyorum. 28 Şubat döneminde çalışacak gazete bulamayınca internet gazetesi kurup, o gazeteyi milyonlara ulaştıracak kadar iyi bir gazeteciyim. 15 yıldır haklıya haklı, haksıza haksız diyen bir yazarım. 

Peki sen nesin?

Siyasetçi misin?

Evet görünürde siyasetçisin! 

Dibin dibini bulmuş, CHP'ye ancak kadın kontenjanından kapağı atabilmiş zavallı bir siyasetçi eskisisin. Ve daha acısı, "Yahu bundan bir cacık olmaz" denilerek CHP'nin parti içi yönetiminden dahi atılan birisin. 

Neye yarıyorsun söylesene?

Yakup Köse'ye, Ahmet Kekeç'e, ona, buna ve bana iftira atmaktan başka ne işe yarıyorsun.

Hiç!

Heh, ben de onu diyorum işte...

Sen bir hiçsin ve hep öyle kalacaksın!

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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • yusuf 12 Nisan 2018 07:03 Bekaroğlu hiç bile değil.

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