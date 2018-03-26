Hiçbirine sahip çıkmıyor Kanal D o diziyi de bitirecek!

Bu sezon dizilerine sahip çıkmayan ve peş peşe bitiren Kanal D, reytingleri üst düzey olmasa da izleyicinin gönlünde taht kuran o diziyi bu yıl sonu bitirebilir. Peki Kanal D hangi diziye final yaptıracak?

Kanal D, bu yıl dizilerine sahip çıkmadı ne eski ne yeni. Birbiri ardında biten diziler izleyicide adeta şok etkisi yarattı. En son biten dizi Gülizar dizisiydi malumunuz. Bu dizinin final bölümü dahi yayınlanmayacaktı önce. Ancak daha sonra izleyici sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve Kanal D mecburen Gülizar'ın final bölümünü yayınladı. Twitter

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Daha önce de Kızlarım İçin dizisini bitiren, Ekip Şahane programını kaldıran Kanal D'nin icraatları bununla bitmedi tabi ki. Ve bu furya Kanal D'nin birçok dizisinin ipini çekeceğinin işareti olabilir. Twitter

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Kanal D, bu yıl sonu bir diziyi daha bitirebilir. Sadece sosyal medya ile ayakta kalan ve üst düzey reytingleri olmayan o dizi final yapabilir. Peki Kanal D hangi diziye final yaptıracak? Twitter

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