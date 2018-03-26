Hiçbirine sahip çıkmıyor Kanal D o diziyi de bitirecek!

Bu sezon dizilerine sahip çıkmayan ve peş peşe bitiren Kanal D, reytingleri üst düzey olmasa da izleyicinin gönlünde taht kuran o diziyi bu yıl sonu bitirebilir. Peki Kanal D hangi diziye final yaptıracak?

Hiçbirine sahip çıkmıyor Kanal D o diziyi de bitirecek!

Kanal D, bu yıl dizilerine sahip çıkmadı ne eski ne yeni. Birbiri ardında biten diziler izleyicide adeta şok etkisi yarattı. En son biten dizi Gülizar dizisiydi malumunuz. Bu dizinin final bölümü dahi yayınlanmayacaktı önce. Ancak daha sonra izleyici sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve Kanal D mecburen Gülizar'ın final bölümünü yayınladı.

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Hiçbirine sahip çıkmıyor Kanal D o diziyi de bitirecek!

Daha önce de Kızlarım İçin dizisini bitiren, Ekip Şahane programını kaldıran Kanal D'nin icraatları bununla bitmedi tabi ki. Ve bu furya Kanal D'nin birçok dizisinin ipini çekeceğinin işareti olabilir.

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Hiçbirine sahip çıkmıyor Kanal D o diziyi de bitirecek!

Kanal D, bu yıl sonu bir diziyi daha bitirebilir. Sadece sosyal medya ile ayakta kalan ve üst düzey reytingleri olmayan o dizi final yapabilir. Peki Kanal D hangi diziye final yaptıracak?

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Hiçbirine sahip çıkmıyor Kanal D o diziyi de bitirecek!

SİYAH BEYAZ AŞK FİNAL Mİ YAPACAK; Kanal D ekranlarında devam eden ve oldukça sevilerek izlenen Siyah beyaz aşk isimli dizinin izleyenleri her hafta final korkusu yaşamaya devam ediyor. Kanal D bu sezon dizilerine fazla sahip çıkmasa da sıra dışı dizilerden birisi diyebiliriz Siyah Beyaz Aşk dizisi için. Dizinin yapımcı ile sözleşmesi 13 bölüm üzerine idi ilk başta. 13 bölümden sonra reyting durumlarına göre hareket edilecekti. Ancak dizinin reytingleri ilk başlarda çok kötü gelmeye başlayınca dizide erken final havası estirildi.

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