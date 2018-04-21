Hiçbir şey sandığınız gibi değil gerçeği öğrenince şok olacaksınız!

Sosyal medyada hissettiğimiz "herkes mükemmel sadece biz kötü" algısı ne kadar gerçek? Bu konuda bir Instagram fenomeni olan Chessie King ilginç bir plan yapıyor. Photoshop ve filtreler ve perspektif ile ile yapılan manipülasyonları görünce hayret edeceksiniz

Sosyal medya platformlarda dolaştığımıza sanki herkes mükemmel bir hayat yaşıyor ve sadece biz kötü bir hayata sahibiz algısını yaşamayak yoktur herhalde. Ancak sosyal medyada görmüş olduğumuz bu mükemmelik algısı ne kadar gerçek? Bir Instagram fenomeni bu sorunun yanıtını vermek için ilginç bir plan yapıyor. Twitter

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Instagram'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan ABD'nin Miami şehrinde yaşayan fitness bloggerı Chessie King, gerçek hayatın sosyal medyaya yansıtıldığından oldukça farklı olduğunu gözler önüne sermek için bu kareleri takipçileri ile paylaştı. Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil. Twitter

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Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli. Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak.Sosyal medyada sahte bilgi ve kareler ile karşılaşılması son dönemde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Hatta sırf bu alanda hizmet veren şirketler bile mevcut. Twitter

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