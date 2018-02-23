Hiç okula gitmeyenler, üniversite mezunlarından mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye'de mutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 58 olurken, hiç okula gitmeyenlerin üniversite mezunlarından daha mutlu olduğu ortaya çıktı... Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Araştırmaya göre, 2016 yılında yüzde 61,3 olarak kayıtlara geçen mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, geçen yıl yüzde 58 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 10,4'ten yüzde 11,1'e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2016'da yüzde 64,5 iken 2017'de yüzde 62,4'e geriledi. Erkeklerde bu oran, yüzde 58,1'den yüzde 53,6'ya düştü Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24 yaş grubunda iken 2017'de bu oranın yüzde 66,1 ile 65 ve üzeri yaş gurubunda gerçekleştiği görüldü. En düşük mutluluk oranı ise yüzde 53,1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7