Hiç kimseden korkmuyor! Kedilerin kabusu oldu

Beyoğlu Cihangir'de yaşayan sokak faresi görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Hep aynı sokakta yaşayan fare insanlardan da kaçıp saklanmıyor.

Kendisiyle aynı sokakta yaşayan kedileri de korkutan haylaz fare onların mamasını yiyor. Kediler bu yaramaz fareyi kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in haylaz sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)