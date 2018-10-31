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Hibe desteği ile tesis kurdu Şanlıurfa'nın umudu oldu

Hibe desteği ile tesis kurdu Şanlıurfa'nın umudu oldu

Şanlıurfalı girişimci Gülistan Satış, Şanlıurfa'da 850 bin liralık hibe desteğiyle zeytinyağı tesisi kurdu. Satış, bölgedeki zeytin üreticisi için de umut oldu.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 14:02 - Güncelleme: 31-10-2018 14:02

Şanlıurfalı girişimci Gülistan Satış, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle kurduğu zeytinyağı tesisi sayesinde kentte zeytinciliğin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü mezunu olan Gülistan Satış (29), zeytinyağı üretim tesisi kurabilmek için hazırladığı projeyle TKDK Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında 850 bin lira hibe desteği aldı.

Maliyetin yaklaşık yüzde 60'ı olan hibe desteği sayesinde geçen yıl sonunda Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde zeytinyağı tesisi kuran Satış, bölgedeki zeytin üreticisi için de umut oldu.

Gülistan Satış, AA muhabirine, Şanlıurfa'da önemli miktarda zeytin yetiştirildiğini ancak zeytinyağı üretim tesisi bulunmadığını belirtti.

Bunun üzerine fabrika kurmaya karar verdiğini ve hazırladığı projenin TKDK tarafından kabul edildiğini dile getiren Satış, şöyle konuştu:

"Önceleri 'Şanlıurfa'da zeytin ne arar, böyle bir tesise ne gerek var' gibi sorularla da karşılaştım. Ancak Şanlıurfa'da çok kaliteli zeytin var ve çok iyi ürün çıkıyor. Bunu değerlendirmek istedim. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için soğuk sıkım yapıyoruz. Zeytin üreticilerimiz tesisin açılmasından memnun. Yoğunluk yaşanmaya başladı ve artık randevu vermeye başladık. Şanlıurfalı bir kadın olarak bu işi yapmanın bir zorluğunu görmedim aksine yardımcı oldular yani faydalarını gördüm. Bir kadın olarak çevremde takdir ediliyorum, güzel tepkiler alıyorum bu da beni memnun ediyor."

"Zeytinciliğin gelişmesi ve kaliteli zeytinyağı için çalışacağız"
Amaçlarının bölgede zeytinciliğin gelişmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Satış, şunları kaydetti:

"Bölgeye uygun zeytin fidelerinin hangileri olduğunu, kaç kilo zeytinden ne kadar zeytinyağı çıkarıldığını araştırıyoruz ve çiftçilerimize bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Çiftçilerimizin bilinçlenmesini ve zeytin üretiminin artmasını sağlamak istiyoruz. Bu sayede ileride kendi yağımızı kendi markamızla üretip iç ve dış piyasaya pazarlamak istiyoruz. Daha önceleri çiftçilerimiz zeytinlerini sıkmak için Gaziantep ve Nizip ilçesine götürmek zorunda kalıyordu. Ancak bu ekstra bir masraf çıkmasına ve kalitenin düşmesine neden oluyordu. Biz bu sorunların hepsini biliyoruz ve zeytinin ekiminden toplanmasına, fabrikaya getirilip sıkılmasına kadar tüm konularda çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Bununla ilgili ileride çok daha büyük çalışmalarımız olacak."

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