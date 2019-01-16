Heykeltraşın bu eseri alay konusu oldu! Şehrin merkezine penis dikti

Sırbistanlı bir heykeltraşın, dünyanın en büyük kulaklı orman baykuşu nüfusuna sahip olan Kikinda şehri için özel olarak pişmiş kilden yaptığı heykeli, baykuştan ziyade penise daha çok benzeyince alay konusu oldu. Kentin, kuş gözlem merkezi olması adına dikilen bu heykelin Facebook sayfası topa tutuldu.
2,4 metre yüksekliğindeki heykel için yapılan yorumlardan bazıları bunun şehrin utanç kaynağı olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, ise "Bu harika" diyerek; "Sadece bana neyi hatırlattığını bulamıyorum." şeklinde alaycı bir tavırla eleştirdi.
HEYKELTRAŞ YENİ BİR HEYKEL YAPMAYA HAZIR: Heykeltraş Jovan Blat, Sırbistan merkezli Vecernje Novosti gazetesine yaptığı açıklamada, gelen eleştiriler nedeniyle yeni bir heykel yapmaya hazır olduğunu söyledi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER