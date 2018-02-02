Heykele aşık oldu yanı başında ölü bulundu

Yeni Zelanda’nın Mana adasında bir kuş, adaya konulan bir kuş heykeliyle 3 yıl boyunca ilişki yaşamaya çalıştı. Hislerine hiçbir zaman karşılık bulamayan Nigel isimli kuş, gerçek aşkı bulamadan sahte kuşların arasında tek başına öldü. Yeni Zelanda açıklarındaki Mana adası sonu hüzünle biten bir 'aşk hikâyesine' tanıklık etti. Nigel isimli bir erkek sümsük kuşu, adaya başka kuşları çekmek için konulan sahte kuşlardan birine aşık oldu. Nigel, 3 yıl boyunca aşkına karşılık almaya çalıştı, hatta 'platonik aşkı' için bir yuva bile yaptı ama başarılı olamadı. Nigel’in cansız bedeni, geçen hafta yapay kuşun yanında bulundu. Twitter

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Nigel’in ölü bedenini bulan bekçi Chris Bell "Bu hikayenin sonu böyle olmamalıydı gibi geliyor" dedi. Adaya son dönemde 3 yeni kuşun geldiğini hatırlatan ve hayatta olsaydı Nigel'la bu gerçek kuşlardan birinin arasında 'gerçekten bir aşk filizlenebileceğini' söyleyen Bell, "Tam da çok güzel bir şeyler başlayacakken öldü” dedi. Adada doğal yaşamı geliştirmeye çalışan gönüllüler de Nigel'ın kafasının biraz karışık olduğunu söyledi. Nitekim gönüllülere göre Nigel, adaya başka bir koloniden kovulduktan sonra gelmişti. Twitter

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Adaya 1976 yılında başka kuşları çekmeleri için 80 kuş heykeli konulmuştu ama bu 'hile' uzun süre amacına ulaşamamıştı. Bu sebeple 2012'de heykeller adanın başka bir bölümüne taşınmıştı. Gönüllüler heykel kuşları daha gerçekçi göstermek için güneş enerjisiyle çalışan ve etrafa kuş sesleri yayan bir sistem de kurmuştu. Nigel da 2015'te 40 yıl sonra adaya gelen ilk sümsük kuşu olarak gönüllüleri sevindirmişti. Ancak Nigel, yanında başka 'arkadaşlarını' getirmek yerine oradaki 80 kuş heykelinden birine 'aşık olmayı' seçmişti. Twitter

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