Heybeliada'da korkutan yangın

Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan binalara da sıçradı. Adada bulunan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak söndürmekte yetersiz kalınca çevre ilçererden itfaiye ekipleri adaya sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki 2 binaya da sıçradı.

Yangına adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.

Bölgedeki askeri personel ve vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek verirken, yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 bina tamamen yanarken, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Yangında yaralanan kimse olmazken, binaların ikisinin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.