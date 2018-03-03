Heybeliada'da korkutan yangın

Alınan bilgiye göre Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki 2 binaya da sıçradı.

Heybeliada'da korkutan yangın

Heybeliada'da bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın çevresindeki evlere sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına çevre adalardan takviye ekipler gelirken, Maltepe İskele'de itfaiye ekipleri hazır bekletildi.

18
Heybeliada'da korkutan yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında Heybeliada'da bulunan ahşap bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir şekilde ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki diğer ahşap evlere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

28
Heybeliada'da korkutan yangın

İHA'nın haberine göre, olay yerine ilk olarak Heybeliada'da bulunan itfaiye ekipleri gelirken, çevrede bulunan itfaiye ekipleri ise takviye olarak gönderildi. Ayrıca Adalar'da bulunan itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması durumunda müdahale edilmesi için Maltepe İskele'de de ekipler hazır bekletildi.

38
Heybeliada'da korkutan yangın

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro