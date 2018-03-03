Heybeliada'da korkutan yangın

İHA'nın haberine göre, olay yerine ilk olarak Heybeliada'da bulunan itfaiye ekipleri gelirken, çevrede bulunan itfaiye ekipleri ise takviye olarak gönderildi. Ayrıca Adalar'da bulunan itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması durumunda müdahale edilmesi için Maltepe İskele'de de ekipler hazır bekletildi.