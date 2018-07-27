Heybeliada’da 'isimsiz mektup' paniği!

Restoran sahiplerinden Hasan Metinel, isimsiz mektubun geçen hafta kendisine posta yoluyla ulaştığını söyledi. Mektuptan bahseden Metinel, mektupta alkol satanların lanetlendiğine dair ifadelerin yer aldığını belirterek, "Mektubun İçinde dini içerikli, kaynağı belli olmayan ifadelerin olduğu tehditvari cümleler var. Kimden geldiği belli değil. Biz burada hizmet sektörü olarak halkın istediği şeyleri devletin verdiği izinle hukuki yollarla yapmaya çalışıyoruz. Bu mektupta biz lanetleniyoruz" diye konuştu. Olayın ardından herhangi bir şikayette bulunmadığını aktaran Metinel, "Devlet bizim sahibimizse bize sahip çıksın" dedi.