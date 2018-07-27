Heybeliada’da 'isimsiz mektup' paniği!

Heybeliada’da çoğunluğu sahil kısmında ve yan yana bulunan alkollü mekanlara, geçen hafta üzerinde gönderinin kimliğinin yazılı olmadığı mektuplar ulaştı. Posta yoluyla teslim edilen zarfları açan esnaf, mektupların içinde ’alkol alan ve satanların’ lanetleneceklerine dair ifadelerin de yer aldığı bir yazılı metin ile karşılaştı.
İsimsiz mektuplar, esnafın yanı sıra Adalılar arasında da rahatsızlığa neden oldu. Mektupta yazılanların tehdit içerdiğini ileri süren esnaf, gönderen kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.
Restoran sahiplerinden Hasan Metinel, isimsiz mektubun geçen hafta kendisine posta yoluyla ulaştığını söyledi. Mektuptan bahseden Metinel, mektupta alkol satanların lanetlendiğine dair ifadelerin yer aldığını belirterek, "Mektubun İçinde dini içerikli, kaynağı belli olmayan ifadelerin olduğu tehditvari cümleler var. Kimden geldiği belli değil. Biz burada hizmet sektörü olarak halkın istediği şeyleri devletin verdiği izinle hukuki yollarla yapmaya çalışıyoruz. Bu mektupta biz lanetleniyoruz" diye konuştu. Olayın ardından herhangi bir şikayette bulunmadığını aktaran Metinel, "Devlet bizim sahibimizse bize sahip çıksın" dedi.
"EMNİYETE DURUMU İLETTİK": Bir başka işletme sahibi olan Kenan Tağ ise yaşananlardan dolayı rahatsızlığını belirterek, "Bizim mekanımıza da alkol satamayacağımıza dair böyle bir mektup geldi. Tedirgin olduk. Nereden geldiği belli olmayan bir mektup. Emniyetten gelenler oldu ve kendilerine durumu ilettik" ifadelerini kullandı.
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