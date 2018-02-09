Hesap kitleyip kaçan kızların peşine düşen gencin inanılmaz savaşı

Kıyafet almaya giderken tanıdığı iki kız arkadaşının masasına oturan ve sadece 1 çay içmesine rağmen 53 lira hesap ödeyen genconun yaşadığı ibretlik hikayeyi sizler için derledik.

Hesap kitleyip kaçan kızların peşine düşen gencin inanılmaz savaşı

Donanımhaber'in "Mustafa0120" nickli kullanıcısı, sitede bir konu açıp geçtiğimiz gün başına gelen bir olayı dakika dakika editleyerek paylaştı. Kıyafet almaya giderken tanıdığı 2 kızın masasına oturan ve 1 çay içen bu genç tam 53 lira hesap ödedi. Daha sonra hesabını ödediği kadınlara facebook'tan ulaşan genç parasını geri almak için büyük bir çaba içerisine girdi. Kısa sürede Ekşi Sözlük'e de taşınan ve gündem olan olayı olduğu gibi aktarıyoruz.

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Hesap kitleyip kaçan kızların peşine düşen gencin inanılmaz savaşı

Donanımhaber'in "Mustafa0120" nickli kullanıcısı, sitede bir konu açıp geçtiğimiz gün başına gelen bir olayı dakika dakika editleyerek paylaştı. Kıyafet almaya giderken tanıdığı 2 kızın masasına oturan ve 1 çay içen bu genç tam 53 lira hesap ödedi. Daha sonra hesabını ödediği kadınlara facebook'tan ulaşan genç parasını geri almak için büyük bir çaba içerisine girdi. Kısa sürede Ekşi Sözlük'e de taşınan ve gündem olan olayı olduğu gibi aktarıyoruz.

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Hesap kitleyip kaçan kızların peşine düşen gencin inanılmaz savaşı

Kendini kandırılmış hisseden genç ilk adımı atıyor ve kadından parasını istiyor ancak kızdan aldığı olumsuz cevaba sinirlenen genç bu sefer daha hiddetli bir biçimde "Vereceksiniz paramı enayi miyim ben yemeden içmeden biriktirdiğim harçlığımı size vereyim" diyor

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Hesap kitleyip kaçan kızların peşine düşen gencin inanılmaz savaşı

Kadının olayı geçiitirmeye çalışma ve paranın üzerine yatma girişimlerine karşı uyanık olan genç olaya kızın babasını da olaya dahil edeceğini ifade ederek bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. İşte bu komik ve sürükleyici olayın ayrıntıları...

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