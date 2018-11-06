Herkül'ün sopası Adıyaman'da çıktı

ADIYAMAN Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı kıyısında yaklaşık iki ay önce vatandaşların haber vermesi sonucu bulunan 10 metre yüksekliğindeki askeri gözetleme kulesinde incelemelerin tamamlandığını belirtti.

TAŞLARIN AĞRLIĞI 2 TON

Kulenin bulunduğu bölgeye ulaşımın zor olduğunu aktaran Alkan, şu bilgileri verdi:

"Askeri gözetleme kulesi iki katlı. Giriş kapısı üzerindeki taşta Herkül'ün (Yunan mitolojisinde kahraman) sopasının kabartması bulunmaktadır. Kule 500 kilogram ile 2 ton ağırlığında taşlarla yapılmış. Üst kısmı yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi, etrafa hakim bir konumdadır. Taşların arasına baktığımız zaman harç kullanılmamış olup, üst üste bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir.

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Ayrıca kule içerisinde pencere açıklığı da bulunuyor. Büyük ihtimalle çevre bu açıklıktan gözetilmiştir. Kule Roma dönemine aittir.” Alkan, tarihi gözetleme kulesinin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edileceğini kaydetti.