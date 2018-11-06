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Herkül'ün sopası Adıyaman'da çıktı

Herkül'ün sopası Adıyaman'da çıktı

Vatandaşların haber vermesi sonucu bulunan Roma dönemine ait askeri gözetleme kulesinin giriş kapısında, "Herkül'ün sopası"nın kabartması tespit edildi. 10 metre yüksekliğindeki askeri gözetleme kulesinde bulunan kabarta Gerger ilçesinde heyecanla karşılandı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 02:02 - Güncelleme: 06-11-2018 02:02

ADIYAMAN Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı kıyısında yaklaşık iki ay önce vatandaşların haber vermesi sonucu bulunan 10 metre yüksekliğindeki askeri gözetleme kulesinde incelemelerin tamamlandığını belirtti.

TAŞLARIN AĞRLIĞI 2 TON
Kulenin bulunduğu bölgeye ulaşımın zor olduğunu aktaran Alkan, şu bilgileri verdi:

"Askeri gözetleme kulesi iki katlı. Giriş kapısı üzerindeki taşta Herkül'ün (Yunan mitolojisinde kahraman) sopasının kabartması bulunmaktadır. Kule 500 kilogram ile 2 ton ağırlığında taşlarla yapılmış. Üst kısmı yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi, etrafa hakim bir konumdadır. Taşların arasına baktığımız zaman harç kullanılmamış olup, üst üste bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir.

KAYIT ALTINA ALINACAK
Ayrıca kule içerisinde pencere açıklığı da bulunuyor. Büyük ihtimalle çevre bu açıklıktan gözetilmiştir. Kule Roma dönemine aittir.” Alkan, tarihi gözetleme kulesinin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edileceğini kaydetti.

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