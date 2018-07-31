Herkesten umudunu kesti kendisiyle evlendi!

Hayretlere düşürecek olayın adresi Avustralya. Sosyal medya fenomeni ve spor hocası olan Linda Doktar adlı kadın, kafasına göre evlenecek birini bulamayınca çareyi, kendisiyle evlenmekte buldu. İşte Linda Doktar'ın sıradışı hikayesi.
KUMSAL DÜĞÜNÜ YAPTI; Sosyal medya, Avustralya 'da yaşayan Linda Doktar isimli kadını konuşuyor. Plajları ile ünlü ülkede gerçekleşen evlilik için 34 yaşındaki kadın tercihini kumsal düğününden yana kullandı.
KENDİSİYLE EVLENEN İLK KİŞİ DEĞİL; Seremonide evlilik yeminini elinde tuttuğu ayna ile kendi kendisine yapan kadının bu adımı sosyal medyada günün konusu oldu. Ancak Avustralyalı kadın böyle bir karar alan ilk kişi değil.
EVLENECEK KİMSE BULAMADI; Kuzey İtalya 'nın Lissona kasabasında bir spor salonunda hocalık yapan 40 yaşındaki Laura Mesi evlenebileceği bir erkek bulamayınca kendisiyle evlenme kararı almıştı. İtalya 'da 40 yaşında bir kadın kendisiyle nikah kıyarak 'yalnız gelin' ünvanını kazanmıştı.
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