Herkesin ortasında dudak dudağa yakalandılar

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne (25) ile efsane sanatçı Michael Jackson'ın 19 yaşındaki oyuncu kızı Paris Jackson arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı. Cara Delevingne ile Paris Jackson, geçtiğimiz gün çıktıkları gece gezmesinde objektiflere takıldı. İkiliye, 'Evde Tek Başına' serisiyle çocuk yıldız olarak ünlenen Macaulay Culkin ile sevgilisi Brenda Song da eşlik etti.

İkiliye, 'Evde Tek Başına' serisiyle çocuk yıldız olarak ünlenen Macaulay Culkin ile sevgilisi Brenda Song da eşlik etti. Dans eden Delevingne ile Jackson, zaman zaman da dudak dudağa öpüştü. Onların yanında Culkin ve sevgilisi ise dans etti.