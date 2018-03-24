Herkesin gözü önünde pitonla gösteri yaparken dehşeti yaşadı

Hindistan'da amatör kameraya kaydedilen dehşet görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Yol kenarında boynuna doladığı dev piton yılanıyla gösteri yapan adam, beklemediği hareketle karşılaştı. Boynunda duran yılan, adamı bir anda boğmaya başladı. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gösteri sırasında yılan tarafından boğazı sıkılan adam, yavaş yavaş yere çöktü. Adamın yere yığılmasını da gösterinin bir parçası olarak düşünen kalabalık ilk önce yardım etmedi. Ancak yere yığılıp hareketsiz kalan adamı sonradan fark eden üç kişi yardıma koştu ve boğulan adamı pitondan kurtardı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavi altına alındığı belirtildi ancak durumu hakkında bilgi verilmedi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve byüyük yankı uyandırdı.