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Herkesin evinde var: Bakanlıktan hayati uyarı!

Herkesin evinde var: Bakanlıktan hayati uyarı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazalar ortaya çıkabilmektedir. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 17:42 - Güncelleme: 23-04-2018 17:42

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiği uyarısında bulunularak, tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları istendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bahar temizliği döneminde tüketimlerinde artış görüldüğü anımsatılarak, bu dönemde yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak adına tüketicilerce bu ürünleri satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğu ifade edildi.

"ÖLÜMCÜL KAZALAR ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Geniş bir kullanım alanı bulunan ve tüketiciler tarafından yoğunlukla kullanılan deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiğine dikkat çekilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca etiketinde veya ambalajında üretici/ithalatçı bilgileri  bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekmektedir.

"114 VE 112'Yİ ARAYIN"

Deterjanlarda kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız, cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız, el, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız, çocuklardan uzak tutunuz, gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo  açıcı gibi ürünlerde kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, kullanırken eldiven giyiniz, çocuklardan uzak tutunuz, başka bir ürün veya maddeyle karıştırmayınız, gıda maddelerinden uzak tutunuz, ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz, zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112  numaralı telefonunu arayınız."

"ALERJİYE SEBEP OLABİLİR"

Hava Aromatize Edici Ürünlerde de kullanma talimatının mutlaka okunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu ürünlerin çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutulması, hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanılmaması, doğrudan  solunmaması, alerjiye sebep olabileceği için vücuda temas ettirilmemesi gerektiği  vurgulandı.

Açıklamada, halı yıkama firmalarınca kullanılan malzemelerin de Bakanlıkça denetlendiği belirtilerek, tüketicilerin de ilgili mevzuata uygun temizlik ürünleri kullanan işletmeleri tercih etmesinin büyük önem arz ettiği  kaydedildi.

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