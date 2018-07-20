Herkesi yaylım ateşine tuttu 'Kendinizi Allah mı sanıyorsunuz?'

Evlenip, anne olduktan sonra oyunculuktan elini eteğini çeken, yazarlık kariyerine devam eden Başak Sayan geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli-İntizar-Sinem Gedik hakkında açıklamalarda bulunmuş ve eleştirilere maruz kalmıştı.
Anne olduktan sonra sosyal medya hesabını çok daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlayan Başak Sayan, bir yandan da gündeme dair paylaşımlarda bulunuyor. Gündemi yakından takip eden Başak Sayan, Sinem Gedik ve İntizar'ın görüntüsünü dava dosyasına koyan ve görüntüleri sızdırdığı söylenen Mustafa Ceceli'ye ağır sözler söylemişti. Başak Sayan'ın bu sözlerine bazı takipçileri, Lut kavmini örnek göstererek oyuncunun olayı meşrulaştırma çabası içerisinde bulunduğunu iddia ederek tepki göstermişti.
AYETLERLE AÇIKLAMA YAPTI; Başak Sayan gelen tepkiler üzerine, Lut Kavmi ile alakalı ayetlerle konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte Başak Sayan'ın takipçilerine verdiği cevap;
"Günaydın. Tatilin ikinci haftasındayız. Keyfimiz yerinde. Bu ara sosyal medyayı daha az kullandığımdan yorumlara cevap veremedim.Bir önceki postumda anlatmaya çalıştığım şeyi ne kadar yanlış anlamış insan var diye hayret ettim. Bana eşcinsellik üzerinden yazıp sizin çocuklarınız öyle ne olursa ne yaparsınız diye sormuşsunuz. Birincisi bunu yazanlar sanırım anne olsalar bile anne olmanın gerçek anlamını, sevginin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Elbette hiç bir anne bu durumu istemez. Ama eğer bebeği öyle dünyaya geldiyse kabullenmekten başka çaresi yoktur. Bir anne evladı katil de olsa sevmeye ve kabullenmeye devam eder, eşcinsel de olsa. Çünkü sevgi koşula bağlı değildir. Koşula bağlı olan sevgi değildir. Toplum olarak sevgiyi o kadar koşula bağlamışız ki sevgiyi bildiğimizi sanıyoruz. Çocuklarını koşulla seven anne babalar aslında gerçekten sevmiyor demektir.
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