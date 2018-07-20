Herkesi yaylım ateşine tuttu 'Kendinizi Allah mı sanıyorsunuz?'

"Günaydın. Tatilin ikinci haftasındayız. Keyfimiz yerinde. Bu ara sosyal medyayı daha az kullandığımdan yorumlara cevap veremedim.Bir önceki postumda anlatmaya çalıştığım şeyi ne kadar yanlış anlamış insan var diye hayret ettim. Bana eşcinsellik üzerinden yazıp sizin çocuklarınız öyle ne olursa ne yaparsınız diye sormuşsunuz. Birincisi bunu yazanlar sanırım anne olsalar bile anne olmanın gerçek anlamını, sevginin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Elbette hiç bir anne bu durumu istemez. Ama eğer bebeği öyle dünyaya geldiyse kabullenmekten başka çaresi yoktur. Bir anne evladı katil de olsa sevmeye ve kabullenmeye devam eder, eşcinsel de olsa. Çünkü sevgi koşula bağlı değildir. Koşula bağlı olan sevgi değildir. Toplum olarak sevgiyi o kadar koşula bağlamışız ki sevgiyi bildiğimizi sanıyoruz. Çocuklarını koşulla seven anne babalar aslında gerçekten sevmiyor demektir.