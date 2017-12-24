Herkesi şoke eden ölüm haberi İsmail YK'dan!

Herkesi şoke eden ölüm haberi İsmail YK'dan!

İsmail YK'den herkesi yıkan ölüm haber... Türkiye'de müziğin şahsına münhasır isimlerinden biri olan İsmail YK yani İsmail Yurtseven'den herkesi çok şaşırtan biri ölüm haberi geldi. İsmail YK ve Yurtseven Kardeşler'in babası Ali Rıfat Yurtseven vefat etti. 1968 yılında beri Almanya'da yaşayan Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti.

117
Herkesi şoke eden ölüm haberi İsmail YK'dan!

Kalp rahatsızlığı bulunan İsmail YK'nın babası Ali Rıfat Yurtseven, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazede şarkıcının perişan hali dikkat çekti

217
Herkesi şoke eden ölüm haberi İsmail YK'dan!

86 yaşındaki Ali Rıfat Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK'nın babasının cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Şarkıcının cenazedeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.


317
Herkesi şoke eden ölüm haberi İsmail YK'dan!

86 yaşındaki Ali Rıfat Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK'nın babasının cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Şarkıcının cenazedeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat