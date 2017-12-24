Herkesi şoke eden ölüm haberi İsmail YK'dan!

İsmail YK'den herkesi yıkan ölüm haber... Türkiye'de müziğin şahsına münhasır isimlerinden biri olan İsmail YK yani İsmail Yurtseven'den herkesi çok şaşırtan biri ölüm haberi geldi. İsmail YK ve Yurtseven Kardeşler'in babası Ali Rıfat Yurtseven vefat etti. 1968 yılında beri Almanya'da yaşayan Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti.