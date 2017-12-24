Herkesi şoke eden ölüm haberi İsmail YK'dan!

İsmail YK'den herkesi yıkan ölüm haber... Türkiye'de müziğin şahsına münhasır isimlerinden biri olan İsmail YK yani İsmail Yurtseven'den herkesi çok şaşırtan biri ölüm haberi geldi. İsmail YK ve Yurtseven Kardeşler'in babası Ali Rıfat Yurtseven vefat etti. 1968 yılında beri Almanya'da yaşayan Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti.
Kalp rahatsızlığı bulunan İsmail YK'nın babası Ali Rıfat Yurtseven, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazede şarkıcının perişan hali dikkat çekti
86 yaşındaki Ali Rıfat Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK'nın babasının cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Şarkıcının cenazedeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.
86 yaşındaki Ali Rıfat Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK'nın babasının cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Şarkıcının cenazedeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER