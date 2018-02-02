Herkesi şoke eden ayrılık Hande Yener Ümit Cem Şenol aşkı bitti

Herkesi şoke eden ayrılık Hande Yener Ümit Cem Şenol aşkı bitti

Hande Yener aşkı kendinden 12 yaş küçük Ümit Cem Şenol'da buldu. İkili büyük bir aşk yaşıyordu. Ardından sürpriz bir nişan haberi geldi. Çift büyük bir parti ile nişanlandı. Ancak Hande Yener yine hüsrana uğramış gibi görünüyor.

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Herkesi şoke eden ayrılık Hande Yener Ümit Cem Şenol aşkı bitti

Geçtiğimiz sene kendisinden 12 yaş küçük Ümit Cem Şenol’la nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Hande Yener cephesinden ayrılık haberi geldi. Bu yaz çıkaracağı İngilizce albümü sonrası Şenol’la evleneceklerini duyuran 45 yaşındaki şarkıcının, nişan attığı iddia edildi.



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Herkesi şoke eden ayrılık Hande Yener Ümit Cem Şenol aşkı bitti

ÜMİT CEM ŞENOL KİMDİR? 1985 senesinde dünyaya gelen Cem Şenol modellik yapmaktadır. Ayrıca oyunculuk eğitimi de alan Cem Şenol bir dönem adı şarkıcı Tuba Ekinci ile anılan ve ekranlarda dikkat çekmeyi başarmıştır.

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Herkesi şoke eden ayrılık Hande Yener Ümit Cem Şenol aşkı bitti

Hande Yener ile nişanlanan yakışıklı manken Cem Şenol Boşnak ve Yunanistan muhaciri bir ailenin çocuğudur. Sarışın ve renkli gözlü olan Ümit Cem Şenol ekranlarda yeni projelerde yer almayı hedeflemektedir.

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