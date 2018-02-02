Herkesi şoke eden ayrılık Hande Yener Ümit Cem Şenol aşkı bitti

Hande Yener aşkı kendinden 12 yaş küçük Ümit Cem Şenol'da buldu. İkili büyük bir aşk yaşıyordu. Ardından sürpriz bir nişan haberi geldi. Çift büyük bir parti ile nişanlandı. Ancak Hande Yener yine hüsrana uğramış gibi görünüyor.