Herkesi şaşırtmışlardı! İşte bomba aşkın ilk fotoğrafı

Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi Merve Boluğur'dan geçtiğimiz yaz boşanmıştı. Merve Boluğur'la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Ancak ikili bu zamana kadar fotoğraf vermemişti. Sonunda aşıklar birlikte görüntülendi. Konuyla ilgili konuşmaktan kaçınan çiftin aşkı belgelendi. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e kardeşi Gamze Erçel'in doğum gününde eşlik etti. Bu doğum günü partisinde ikilinin aşkı da belgelenmiş oldu. Twitter

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Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi Merve Boluğur'dan geçtiğimiz yaz boşanmıştı. Merve Boluğur'la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Ancak ikili bu zamana kadar fotoğraf vermemişti. Sonunda aşıklar birlikte görüntülendi. Konuyla ilgili konuşmaktan kaçınan çiftin aşkı belgelendi. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e kardeşi Gamze Erçel'in doğum gününde eşlik etti. Bu doğum günü partisinde ikilinin aşkı da belgelenmiş oldu. Twitter

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2 4

Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi Merve Boluğur'dan geçtiğimiz yaz boşanmıştı. Merve Boluğur'la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Ancak ikili bu zamana kadar fotoğraf vermemişti. Sonunda aşıklar birlikte görüntülendi. Konuyla ilgili konuşmaktan kaçınan çiftin aşkı belgelendi. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e kardeşi Gamze Erçel'in doğum gününde eşlik etti. Bu doğum günü partisinde ikilinin aşkı da belgelenmiş oldu. Twitter

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