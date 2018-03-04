Herkes vücuduna hayrandı şimdiki hali şoke ediyor

Vücut geliştirme tüm dünyada oldukça yaygın şekilde yapılan bir spor... BOB PARIS Ancak bu işin bir zamanlar profesyoneli olan kişilerin, bıraktıktan sonra düştüğü durum insanı hayrete düşürüyor.

Vücut geliştirme tüm dünyada oldukça yaygın şekilde yapılan bir spor... BOB PARIS Ancak bu işin bir zamanlar profesyoneli olan kişilerin, bıraktıktan sonra düştüğü durum insanı hayrete düşürüyor.

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Vücut geliştirme tüm dünyada oldukça yaygın şekilde yapılan bir spor... BOB PARIS Ancak bu işin bir zamanlar profesyoneli olan kişilerin, bıraktıktan sonra düştüğü durum insanı hayrete düşürüyor.

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PAUL DILLET; Bu fotoğraflarda bir zamanlar vücutlarıyla bu sporun önde gelen isimlerin günümüzdeki halleri görülmekte. Twitter

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