Herkes şaşkın bakışlarla onları izledi! İşte renkli kareler

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Karatepe Stadyumu'ndaki etkinliğe yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Etkinlikte çeşitli yarışmalarda mücadele eden kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için kıran kırana yarıştı. Kadınların yarışları izleyicilerden de büyük alkış aldı. Etkinlikte kadınlar arasında domates kasası taşıma yarışmasında 50 metre uzaklığa 1.5 dakikada 12 kasa domates taşıyan Özay Karakaya birinci, 11 kasa domates taşıyan Ayşe Akyürek ikinci, 8 kasa domates taşıyan Havana Çetintürk üçüncü oldu.