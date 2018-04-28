Herkes şaşkın bakışlarla onları izledi! İşte renkli kareler

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma ve domates yeme yarışmalarında mücadele etti. Kıran kırana geçen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Herkes şaşkın bakışlarla onları izledi! İşte renkli kareler

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Karatepe Stadyumu'ndaki etkinliğe yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Etkinlikte çeşitli yarışmalarda mücadele eden kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için kıran kırana yarıştı. Kadınların yarışları izleyicilerden de büyük alkış aldı. Etkinlikte kadınlar arasında domates kasası taşıma yarışmasında 50 metre uzaklığa 1.5 dakikada 12 kasa domates taşıyan Özay Karakaya birinci, 11 kasa domates taşıyan Ayşe Akyürek ikinci, 8 kasa domates taşıyan Havana Çetintürk üçüncü oldu.

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Herkes şaşkın bakışlarla onları izledi! İşte renkli kareler

DOMATES YEME YARIŞMASI: Domates yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilo 39 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci, 1 kilo 19 gram domates yiyen Emine Uysal ikinci, 992 gram domates yiyen Emine Demirel üçüncü oldu. Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 8 takımın katıldığı halat çekme yarışının finalinde ise Isparta takımını mağlup eden Kaş kadınlar takımı birinciliği elde etti.

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Herkes şaşkın bakışlarla onları izledi! İşte renkli kareler

'HATÇE NİNE' TİPLEMESİ: Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara ilçe protokolünün eşleri tarafından altın, sponsorlar tarafından ise çeşitli hediyeler verildi. Programın sunuculuğunu yapan Ali Elgün, 'Hatçe Nine' tiplemesiyle etkinliğe katılan kadınları eğlendirdi.

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Herkes şaşkın bakışlarla onları izledi! İşte renkli kareler

Yarışmaların ardından sahneye çıkan şarkıcılar Aslı Dinçer ve Ömer Faruk Bostan, katılımcıları coşturdu.

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