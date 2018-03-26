Herkes onun şarkılarını söylüyordu şimdi kayıp Faruk K'nın son hali şaşırtıyor

Bir dönem Türkiye'de müzik konusunda adından söz ettiren isimler şimdilerde yine müzik yapsa da ortalarda, ekranlar pek görünmüyorlar. Ellerini eteklerini aşırı popüler hayattan çeken bu isimler daha sessiz sakin çalışmayı yeğliyorlar. Bunlardan biri de Faruk K. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan Faruk K.'nın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte Faruk K.'nın son hali.
Faruk Kurukaya Kimdir? (Faruk K) Nereli? 1973 doğumlu sahne ismi ile bilinen Faruk K İstanbul Şişli’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Yapı Meslek Lisesi mezunudur. Mezuniyetin ardından bir süre amatör tiyatro gruplarında yer almış ve oyunculuk yapmıştır.
Ayrıca özel dans derslerinide bu dönemde alan Faruk Ka Muhabbet92 müzikalinde usta isimler Emel Sayın ve Şener Şen ile birlikte sahne almıştır. Ardından 9 yıllık bir dans serüveninin başlangıcını Yonca Evcimik ile gerçekleştirmiştir. Bir yandanda beste ve söz yazarlığı çalışmalarını sürdürmüştür.
Üniversite eğitiminide aksatmamış ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun olmuştur. İlk albüm çalışmasını ise 1996 yılında Bir Kaç iyi Adam grubu ile çıkarmış hemen ardından Çıtır Kızlar ile aynı kaseti paylaştıkları 2. albümü müzik piyasasına sürülmüştür.
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