Herkes onun şarkılarını söylüyordu şimdi kayıp Faruk K'nın son hali şaşırtıyor

Bir dönem Türkiye'de müzik konusunda adından söz ettiren isimler şimdilerde yine müzik yapsa da ortalarda, ekranlar pek görünmüyorlar. Ellerini eteklerini aşırı popüler hayattan çeken bu isimler daha sessiz sakin çalışmayı yeğliyorlar. Bunlardan biri de Faruk K. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan Faruk K.'nın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte Faruk K.'nın son hali.